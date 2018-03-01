Путин поставил задачу по темпам роста экономики выше мировых

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что России нужна экономика с темпами роста выше мировых, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для этого нам нужна экономика с темпами роста — выше мировых. Это базовое условие для решение задач», — сказал Путин.

Реклама

Достижение таких темпов должно стать основным приоритетом нового правительства.

Ранее Путин поставил задачу по темпам роста ВВП.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.