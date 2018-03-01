Путин поставил задачу по темпам роста экономики выше мировых
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что России нужна экономика с темпами роста выше мировых, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Для этого нам нужна экономика с темпами роста — выше мировых. Это базовое условие для решение задач», — сказал Путин.
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Достижение таких темпов должно стать основным приоритетом нового правительства.
Ранее Путин поставил задачу по темпам роста ВВП.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.