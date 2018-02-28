ФТС пресекла деятельность ввозившей ювелирные украшения известных брендов преступной группы

ФТС России была пресечена деятельность транснациональной преступной группы, занимающейся ввозом и реализацией ювелирных украшений известных марок, таких как Cartier, Graff, Damiani, Van Сleеf, Chopard, говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Список задержанных товаров включает 2,3 тыс. ювелирных изделий, 10 часов иностранных брендов, 48 упаковок с камнями различных цветов, огранки и размера. Общая стоимость, по предварительным оценкам, составляет не менее 1,2 млрд руб.

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Законность нахождения товаров на территории ЕАЭС документально не подтверждена, отметили в ФТС. Изделия не были опломбированы, на части из них отсутствовали оттиски государственных пробирных клейм.

Преступная схема ввоза и реализации ювелирных изделий была вскрыта сотрудниками таможенных органов в ходе проверочных мероприятий в крупных ТЦ Москвы. Нелегальным ввозом и реализацией ювелирных украшений из Италии, Израиля, Турции и Азербайджана в течение шести лет занималась крупная транснациональная преступная группа.