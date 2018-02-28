В «Азур Айр» прокомментировали отказ Росавиации в допуске к ряду международных маршрутов

Комиссия Росавиации не рассматривала заявки авиакомпании «Азур Эйр» на допуск к выполнению полетов по данным направлениям, ввиду наличия на момент проведения заседания этой комиссии ограничения срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании, пояснила «Газете.Ru» представитель авиаперевозчика.

Комиссия Росавиации рассматривает заявки на допуски к выполнению воздушных перевозок пассажиров на ежемесячной основе. 28 февраля ведомство обнародовало материалы по допуску перевозчиков к осуществлению международных регулярных и чартерных перевозок. В частности, «Азур Эйр» получил отказ по 21 чартерному и 7 регулярным маршрутам, включая регулярные рейсы в Анталью и Канкун из Москвы, чартеры из некоторых российских городов в Болгарию, Доминикану и Испанию.

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Ранее Росавиация выявила ряд нарушений в работе «Азур Эйр» и 2 февраля сообщила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта перевозчика до 20 марта, поставив условием устранение всех нарушений.

14 февраля авиакомпания направила в Росавиацию отчет об устранении недостатков, послуживших причиной ограничения срока действия сертификата эксплуатанта, уточнила представитель «Азур Айр».

«После проверки предоставленного отчета рассчитываем на снятие Росавиацией ограничения срока действия сертификата и продолжение операционной деятельности авиакомпании в штатном режиме, в том числе и получение необходимых допусков на заявляемые маршруты полетов», — добавил представитель авиаперевозчика.