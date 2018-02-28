Путин заявил о недопустимости давления правоохранительных органов на бизнес

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии МВД, заявил о недопустимости давления на бизнес со стороны правоохранительных органов.

Трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Особое внимание нужно уделить созданию благоприятной деловой среды, защите законных интересов бизнеса; тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов, что абсолютно недопустимо. Я завтра еще буду говорить об этом в послании (Федеральному собранию). Такие правонарушения — особого рода, потому что они подрывают веру людей в закон, в справедливость, в свободу экономической деятельности», — сказал Путин.

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По словам президента, одним из важных направлений работы МВД является борьба с преступлениями в сфере экономики.

Подробнее об основных темах послания Путина Федеральному собранию — читайте в материале «Газеты.Ru».