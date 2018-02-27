ФРС продолжит постепенное повышение процентной ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит политику постепенного повышения процентной ставки, передает «Интерфакс».
Об этом сообщается в тексте выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, опубликованном перед слушаниями в обеих палатах Конгресса США.
Реклама
«Некоторые из препятствий, стоявшие перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту», — говорится в документе.
По его словам, процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.
В конце января ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых.