ФРС продолжит постепенное повышение процентной ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит политику постепенного повышения процентной ставки, передает «Интерфакс».

Об этом сообщается в тексте выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, опубликованном перед слушаниями в обеих палатах Конгресса США.

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«Некоторые из препятствий, стоявшие перед американской экономикой в предыдущие годы, превратились в факторы, способствующие росту», — говорится в документе.

По его словам, процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона.

В конце января ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,25-1,5% годовых.