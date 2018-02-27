В Ростовской области к 2030 году хотят увеличить ВРП в три раза до 3,8 трлн рублей

Валовый региональный продукт (ВРП) Ростовской области за 12 лет должен быть увеличен в три раза. Такая цель будет поставлена в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которая сейчас находится на стадии разработки, заявил губернатор области Василий Голубев. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Ростовской области.

«Уровень жизни каждого жителя региона напрямую связан с уровнем развития экономики. К 2030 году объем экономики или, другими словами, ВРП Ростовской области увеличится в три раза, примерно до 3,8 трлн рублей», — сказал он.

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Также регион хочет стать одной из 10 крупнейших экономик России. В планах властей — повысить объем инвестиций в экономику, социальную, транспортную и иную инфраструктуру в 3,6 раза до 1 трлн руб.

В числе других стратегических целей на ближайшие двенадцать лет — увеличение средней продолжительности жизни до 77 лет, среднедушевых доходов — до 100 тыс. руб.

В 2017 году в области были закончены крупные инфраструктурные проекты, например, введен в эксплуатацию новый аэропортов комплекс «Платов», завершены все мероприятия по подготовке дорожной, инженерной и топливно-энергетической инфраструктур к Чемпионату мира по футболу 2018 года, осуществлен запуск 4-го энергоблока Ростовской АЭС.

Обсуждение документа стартовало в конце февраля. Финальная версия Стратегии должна быть готова к 1 июля 2018 года, а к 1 января 2019 года быть утверждена. По заявлению руководства региона, Стратегия будет готовиться с учетом предложений и инициатив регионального бизнеса и населения.

«Стратегия будет приниматься вместе с жителями региона. Возможность быть услышанными и включить свой проект в документ – это и есть цель и одновременно главный принцип работы над этим документом», — заключил Голубев.