Рынок частных транспортных услуг в России вырос почти до трлн рублей

Объем рынка частных транспортных услуг, оказываемых частными исполнителями и малым бизнесом, составил 940 млрд рублей, а работают в нем около 1,2 млн человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

«По итогам 2017 года объем российского рынка транспортных услуг составил 940 миллиардов рублей — это 17% выручки малого бизнеса в сфере услуг. В натуральном выражении годовой объем рынка оценивается в 370 миллионов заказов при средней стоимости 2 тысячи рублей за заказ», — сообщили исследователи.

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По оценке исследователей, в частных транспортных услугах работают около 1,2 млн человек, или 13% от всех занятых в малом бизнесе в сфере услуг. Наибольшее количество исполнителей — самозанятые без регистрации компании или индивидуального предпринимательства, их доля составляет 35%. Предпринимателей с регистрацией юридического лица или ИП — 30%.

Исследование прошло в середине 2017 года среди компаний до 15 человек и частных лиц, которые работают в одиночку. Его результаты составлены из трех опросов: телефонное интервью (2,71ыс.), онлайн-опросы и интернет-панели (2 тыс. анкет).

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