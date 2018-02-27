Глава аэропорта Каира заявил о готовности принять рейсы из России

Глава управляющей компании аэропорта Каира Мухаммед Камель заявил о завершении всех необходимых приготовлений перед возвращением рейсов из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетскую газету Аль-Харам.

«В ходе переговоров российская сторона делала акцент на вопросах безопасности, эффективности оборудования для багажа пассажиров, а также на квалификации кадров, которые будут обслуживать российские рейсы в аэропорту Каира», — сказал Камель.

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Он также уточнил, что для дополнительной безопасности будут использоваться новые контейнеры для перевозки багажа — они будут закрываться на кодовые замки.

Ранее сообщалось, что Россия и Египет вернутся к обсуждению рейсов на курорты после запуска полетов в Каир.