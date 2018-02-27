Почти 50 регионов России снизили госдолг в прошлом году

В 2017 году в 49 регионах России сократился объем государственного долга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Согласно исследованию, госдолг в 2017 году сократился в 49 регионах России, однако в 31 регионе он вырос, а в пяти не изменился. В семи регионах объем государственного долга превышает собственные доходы бюджета: в этот список вошли Мордовия, Хакасия, Костромская область, Карелия, Кабардино-Балкария, Орловская и Псковская область. Эксперты назвали эти регионы «аутсайдерской семеркой», но отметили, что в прошлом году таких субъектов страны было восемь.

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По данным Министерства финансов России, в общей сложности госдолг всех регионов страны по состоянию на 1 января 2018 года составляет 2,315 трлн руб., что на 1,6% ниже показателя прошлого года. Большая часть государственных долгов приходится на бюджетные кредиты — их доля составила 44% процента от всей суммы задолженностей.

Эксперты отметили, что долговая нагрузка регионов демонстрирует тенденцию на снижение второй год подряд.

В 2017 году сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев назвал приемлемыми внутренний госдолг и дефицит бюджета.