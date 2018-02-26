Минфин рассказал о доходности средств фондов России на валютных счетах ЦБ в 2017 году

Доходность размещения средств суверенных фондов России на счетах ЦБ в иностранной валюте была отрицательной, говорится в сообщении на сайте министерства финансов России.

Доходность, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют, составила (-)0,10% годовых.

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«Полученные результаты обусловлены негативной динамикой в течение года котировок иностранных государственных облигаций, составляющих индексы для расчета процентов по счетам, в евро и, в меньшей степени, в фунтах стерлингов, в совокупности с низкими купонными ставками по указанным облигациям. Данная негативная динамика оказалась сильнее по сравнению с положительным результатом, обеспеченным по индексу облигаций, номинированных в долларах США», — говорится в сообщении.

Общий объем доходов бюджета от управления средствами Резервного фонов и ФНБ за 2017 год составил 51,5 млрд. руб.