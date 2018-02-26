Минтруд готовит законопроект о повышении пособий по безработице
Министерство труда и социальной защиты готовит законопроект о повышении минимального и максимального размера пособия по безработице, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минтруде сообщили, что дорабатывают проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части уточнения условий и сроков выплаты пособия по безработице).
«Предлагается изменить условия назначения и сроки выплаты пособия по безработице, упростить условия признания граждан безработными. Данный законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые правительством Российской Федерации. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — сообщили в министерстве.
Ранее в Минтруде сообщали о следующей индексации социальных выплат.