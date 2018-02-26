В Кремле сообщили об обсуждении идеи новых «майских указов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил обсуждение подготовки новых «майских указов», передает РИА «Новости».

При этом он уточнил, что окончательное решение примет президент.

«Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что возможность выпуска новых указов по итогам выступления Путина рассматривается.

«Одним из способов являются президентские указы. Поэтому, конечно, такая возможность рассматривается. Вместе с тем, будут ли это президентские указы, или это будет какая-то иная форма юридического оформления — это решение, безусловно, будет принимать президент Российской Федерации», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству завершить работу над исполнением некоторых майских указов в 2018 году.