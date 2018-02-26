Ростуризм: в другие города Египта возить туристов авиатранспортом нельзя

В Ростуризме разъяснили возможность авиатрансфера для российских туристов от Каира на египетские курорты.

Глава ведомства Олег Сафонов в интервью «Газете.Ru», рассказал, что Каир станет последней точкой перелета для россиян на территорию Египта.

«Ростуризм дал все необходимые разъяснения. В указе президента говорится, что авиационная перевозка разрешена только до Каира. В другие города Египта возить туристов авиатранспортом нельзя», — сказал Сафонов, отвечая на вопрос, станет ли Каир последним пунктом перелета для российских туристов или же можно пересаживать на внутренние авиалинии.

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