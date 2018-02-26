Разработчика одной из криптовалют ограбили в Строгино

На северо-западе Москвы неизвестные ограбили разработчика криптовалюты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в полицию обратился Юрий Майоров — разработчик криптовалюты PRIZM.

«Мужчина сообщил, что на ул. Исаковского четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились 20 тыс. долл., документы, два телефона и ноутбук. Разработчика некоторое время возили по городу и высадили на ул. Борисовские Пруды. Злоумышленники скрылись», — сказал источник.

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Ущерб оценили в 1,4 млн руб.

Полиция возбудила уголовное дело о грабеже.