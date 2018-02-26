Китай разрешил ввоз российской пшеницы из шести регионов

Главное государственное управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ) разрешило ввоз российской пшеницы из шести регионов, отменив карантинное требование от 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Начиная с сегодняшнего дня разрешить ввоз российской пшеницы, соответствующей карантинным требованиям Китая», — заявили в ведомстве.

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Запрет был снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также Красноярского и Алтайского краев.

Ранее СМИ сообщили, что по итогам 2017/18 зернового года Россия экспортирует 36,6 миллиона тонн пшеницы. Этот показатель является максимальным за последние 25 лет.