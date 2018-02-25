СМИ рассказали о «потерях» немцев от «Северного потока — 2»

Немецкие потребители могут понести дополнительные потери из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет Spiegel со ссылкой на правительственные документы.

По данным издания, реализация проекта потребует строительства в Германии связывающего участка газопровода стоимостью в €2,7 млрд.

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Средства на прокладку этой линии должны выделить крупные немецкие энергетические компании, которые будут использовать газопровод.

Как отмечает газета, эти компании постараются покрыть часть своих расходов за счет потребителей.

22 февраля финансовый директор Nord Stream 2 Поль Коркоран заявил, что компания ожидает получить разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии через несколько недель.