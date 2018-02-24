Орешкин ожидает «приток капитала» после повышения рейтинга России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного приведет к притоку капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7% по долгосрочным бумагам», — сказал Орешкин.

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По его словам, это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что присвоение России инвестиционного рейтинга «BBB-» является ожидаемым решением и повысит интерес инвесторов к стране.