S&P повысило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте со спекулятивного «BB+» до «BBB-». Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг страны в национальной валюте был также повышен с «BBB-» до «BBB». Улучшение наблюдается и в краткосрочных рейтингах по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Там показатели изменились с «B/A-3» до «А-3/A-2».

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В S&P подчеркнули, что экономика России смогла адаптироваться к более низким ценам на сырье и международным санкциям благодаря взвешенной денежно-кредитной политике.

«Недавние отзывы лицензий ряда частных банков не подорвали финансовую стабильность, и мы наблюдаем ранние признаки восстановления кредитования», — говорится в заявлении агентства.

Ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.