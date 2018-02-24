Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-». Об этом сообщается на сайте агентства.

Таким образом, рейтинг по-прежнему остается на самой низкой ступени инвестиционной категории.

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Агентство обратило внимание на сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики. В то же время в России присутствуют геополитическая напряженность, управленческие риски и зависимость от отдельных товаров.

Fitch также изменило прогноз рейтингов со «стабильного» на «позитивный».

Ранее старший директор банковской аналитической группы агентства Fitch Александр Данилов заявил, что Fitch считает весьма вероятным введение санкций Запада в отношении Промсвязьбанка за обслуживание гособоронзаказа.