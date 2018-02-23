Гендиректор «Русала» сменит Дерипаску на посту президента компании

Генеральный директор объединенной компании «Русал» («Российский алюминий») Владислав Соловьев назначен гендиректором компании En+, а также сменит Олега Дерипаску на посту президента «Русала», сообщают в пресс-службе компании.

«Владислав Соловьев, ранее занимавший эту должность, назначен генеральным директором En+. Также он станет президентом «Русала», — говорится в сообщении.

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Вместо Соловьева генеральным директором компании станет Александра Бурико, ранее занимавшая должность финансового директора.

Ранее Bloomberg сообщал, что «Русал» хочет заблокировать сделку по продаже акций «Норникеля» Абрамовичем в суде.