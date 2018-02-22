«Азур Эйр» сообщила об устранении замечаний Росавиации

Авиакомпания «Азур Эйр» подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«14 февраля авиакомпания «Азур Эйр«подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта в сопровождении пакета документов, свидетельствующих об устранении выявленных Росавиацией несоответствий, послуживших причиной введения ограничительных мер относительно срока действия сертификата эксплуатанта», — сказано в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Азур Эйр».

В ведомстве отметили, что если «Азур Эйр» не устранит все нарушения, то с 21 марта авиакомпания может прекратить выполнение полетов.