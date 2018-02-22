Орешкин рассказал о росте товарооборота между Россией и Японией

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что товарооборот между Россией и Японией в 2017 году вырос на 14%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем двигаться по пути реализации плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ, и 2017 год принес позитивную динамику. Рост товарооборота составил 14% по сравнению с 2016 годом. По инвестициям также мы видим положительную динамику. Но потенциал очень большой», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что Япония впервые в 2018 году зарегистрировала внешнеторговый дефицит.