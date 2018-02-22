Nord Stream 2 ожидает скоро получить разрешение от Германии для «Северного потока — 2»

Финансовый директор Nord Stream 2 Поль Коркоран заявил, что компания ожидает получить разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии через несколько недель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем получить разрешение на исключительную экономическую зону Германии через несколько недель», — сказал Коркоран.

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Он также подчеркнул, что разрешения остальных стран планируется получить в течение следующих нескольких месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован.