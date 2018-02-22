Минстрой хочет внести «умный город» в приоритетный проект

Минстрой России внес в правительство заявку о внесении «умного города» в приоритетный проект «ЖКХ и городская среда». Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя, поступившем в «Газету.Ru».

«В число основных целевых показателей нового направления может быть включено создание онлайн-банка решений и технологий «умного города», создание инструментов повышения качества управления городскими ресурсами, в том числе за счет большего вовлечения в принятие ключевых решений жителями», — сказал глава Минстроя Михаил Мень.

Реклама

Он отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство и повышение эффективности всего городского хозяйства должны быть синхронизированы, поэтому рабочая группа рекомендовала включить в приоритетный вопрос и направление умного города.

Ранее Мень рассказал о намерении создать кадровый резерв молодых архитекторов, в том числе для реализации программы по созданию умных городов.