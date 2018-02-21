ОАЭ заявили о желании поставлять верблюжье молоко в ЕЭАС

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют поставлять в ЕАЭС молоко, полученное от одногорбых верблюдов. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

«Эмиратская сторона передала образец оригинального ветеринарного сертификата на экспорт молочной продукции, полученной от одногорбых верблюдов и прошедшей тепловую обработку, из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Евразийского экономического союза, а также информацию об уполномоченных лицах, которые могут подписывать этот сертификат», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что это произошло в рамках встречи представителей Россельхознадзора с главным ветеринарным врачом ОАЭ Маджидом Султаном Аль Касеми.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил США и Канаде ввозить птиц и яйца в Россию.