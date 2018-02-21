Минтруд может рассмотреть предложение по введению налога для самозанятых в 6%

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что министерство не получало предложений о введении налога для самозанятых граждан в размере 6% от их выручки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Чтобы как-то относиться к этому, нужно читать бумаги — что имеется в виду? Не думаю, что в течение весенней сессии Госдумы, так законопроекты не готовятся. Это технологически невозможно. Поэтому, посмотрим, что будет предложено», — сказал Топилин.

Реклама

Он также отметил, что ранее была идея в принципе каким-то образом раскрыть оборот самозанятых граждан.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что налогообложение малого бизнеса и самозанятых должно быть максимально простым.