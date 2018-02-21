Глава Минтруда рассказал, почему снижение рождаемости в России не произошло раньше

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что снижение рождаемости в России не произошло раньше, потому что власти принимали постоянно новые меры. Об этом сообщается в пресс-релизе Минтруда, поступившем в «Газету.Ru».

«По оценкам экспертов, демографов это должно было произойти гораздо раньше. Этого не происходило, потому что мы принимали постоянно новые меры, которые позволили удержать численность населения и сказать людям, семьям, что государство о вас заботится, оказывает дополнительную помощь», — отметил Топилин.

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В министерстве уточнили, что в пакет указанных мер входят — программа материнского капитала, обеспечение детей местами в детских садах, предоставление земельных участков многодетным семьям.

«Нужно рассказывать людям, доносить до населения содержание пакета демографических мер», — подчеркнул Топилин.

Ранее сообщалось, что в России резко снизилась рождаемость.