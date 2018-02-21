Топилин обозначил ключевую задачу в социальной сфере

Глава Минтруда России Максим Топилин провел совещание с представителями федеральных и региональных органов власти по вопросам развития социальной сферы. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«Ключевая задача, которую мы реализуем и продолжаем держать на контроле, связана с выполнением майских указов президента России, прежде всего, по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы», — напомнил Топилин.

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По его словам, в 2018 году в регионах должен быть достигнут размер зарплат врачей, преподавательского состава на уровне 200% от средней заработной платы по экономике в субъекте России, по остальным категориям бюджетников — 100% от средней заработной платы в регионе.

«Сейчас Росстат подводит итоги за январь. Будет очень жесткий контроль за этими показателями, — заявил Топилин.

Министр также призвал региональные власти осуществлять постоянный контроль за работой по повышению минимального размера оплаты труда.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в России выросла более чем на 7%.