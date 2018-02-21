ЦБ зафиксировал замедление месячной инфляции в России

Инфляция в России все устойчивее закрепляется на низких уровнях. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Процесс закрепления инфляции на низких уровнях становится все более устойчивым. Месячная инфляция с исключением сезонности, по оценке Банка России, замедлилась с 0,2 до 0,1%», — заявили в ЦБ.

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Регулятор отметил, что снижение темпов прироста цен произошло благодаря удешевлению продовольствия и замедлению роста цен на услуги.

Ранее сообщалось, что департамент ЦБ оценил годовую инфляцию в России в 3% без учета влияния курса рубля.