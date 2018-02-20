В Совфеде прокомментировали возможность индексации соцпенсий с 1 апреля

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал сообщение Минтруда о том, что средний размер социальной пенсии с 1 апреля может составить 9062 руб., сообщает RT.

«Коснется порядка трех с лишним миллионов человек. Это те, кто не сумел выработать производственный и трудовой стаж, они получают соцпенсию, обычные граждане. Вторая категория — инвалиды, которые получают пенсии социального назначения. Идет планомерная установленная законом работа по социальному обеспечению. Если средства на страховые выплаты производятся пенсионной системой, то средства для выплаты соцпенсий финансируются из федерального бюджета», — сказал Рязанский.

Реклама

По словам сенатора, такое повышение было ожидаемо в рамках федерального закона.

«Это не повышение, а индексация, компенсация потерь, связанных с инфляцией. Раз инфляция съедает часть доходов пенсионеров, то государство обязано компенсировать потери индексацией», — отметил Рязанский.

Ранее Минтруд предложил с 1 апреля текущего года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%.