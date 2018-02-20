Шувалов назвал рост российской экономики зыбким

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что экономический рост России еще зыбок. Об этом сообщает RNS.

«Нам удалось за достаточно короткий период времени из очень сложной кризисной ситуации перейти в фазу экономического роста. Тем не менее, неоднократно и на уровне высшего руководства страны и в правительстве мы даем оценки, что этот рост пока достаточно зыбкий. Он и по своему течению, и по своим параметрам недостаточен для того, чтобы превратить жизнь рядового гражданина в достойную и такую качественную современную жизнь», — сказал Шувалов.

Реклама

Он подчеркнул, что высокие темпы экономического роста и новая структура экономики в «будут базироваться на развитии цифровой возможности».

Ранее в Центробанке назвали главный вызов российской экономики.