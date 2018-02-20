Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля

Минтруд предложил с 1 апреля текущего года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%. Об этом сообщается на портале нормативно-правовых актов.

«Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год (8 315 руб) и за 2016 год (8 081 руб) темп роста прожиточного минимума пенсионера в России за 2017 год составил 102,9%. В связи с этим предлагается с 1 апреля 2018 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 2,9%», — сказано в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что в Госдуме вновь предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.