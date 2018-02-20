Минстрой предложил ввести правила для банков о приостановке финансирования застройщиков

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что необходимо прописать правила для банков, по которым кредитные организации смогут осуществлять или приостанавливать платежи для застройщиков. Об этом сообщает RNS.

«Нам для банков нужно прописать четкие правила, по которым застройщики имеют право проводить платежи, а по которым платежи будут останавливаться. И ответственность контролирующего органа. Иначе это приведет банки к не очень правильным ситуациям при взаимодействии с застройщиками», — сказал Стасишин.

Реклама

Он также добавил, что в министерстве ждут от банков ответа на вопрос, сколько будет стоить банковское финансирование для девелоперов в случае перехода от долевого строительства к банковскому финансированию.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что перекладывать на плечи россиян риски, связанные с долевым строительством, без изменений системы дальше уже невозможно.