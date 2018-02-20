Минфин хочет перенести старт продажи алкоголя в интернете

Минфин предложил перенести старт интернет-продаж алкоголя на 1 января следующего года. Об этом сообщается на сайте нормативно правовых актов.

Исходя из доработанного проекта министерства, в течение 2019 года будет возможна онлайн-торговля вином и шампанским с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

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Ранее власти намеревались разрешить онлайн-продажу алкоголя с 1 января 2018 года.

В прошлом году сообщалось, что в ФАС назвали алкоголь драйвером интернет-торговли.