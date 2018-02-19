Путин выделил 8 млрд рублей НКО на социально значимые проекты

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому некоммерческим неправительственным организациям выделяются 8 млрд руб. на социально значимые проекты. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Предоставить Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского общества... субсидию, предусмотренную в федеральном бюджете на 2018 год, в размере 8.016.814,9 тыс. руб. на проведение конкурсов и предоставление по их результатам грантов президента РФ некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, реализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», — говорится в распоряжении.

Ранее Путин рассказал о грантах ведущим творческим коллективам в 2018 году.