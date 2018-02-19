Украина отказалась поставлять в Россию авиадвигатели для Ан-148

Власти Украины запретили поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя министра промышленности России Олега Бочарова.

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», — сказал Бочаров.

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Уточняется, что двигатели Д-436 производятся самой крупной двигателестроительной компанией Украины «Мотор Сич». На данный момент двигатели Д-436 устанавливаются на самолеты Ан-148, которые собираются на Воронежском авиастроительном заводе.

Ранее сообщалось, что украинское предприятие готово участвовать в расследовании крушения Ан-148.