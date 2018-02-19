Российская таможня предотвратила ущерб от контрафакта на 4,6 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 2017 год предотвратила ущерб от контрафакта правообладателям объектов интеллектуальной собственности на 4,62 млрд руб. Об сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Уточняется, что таможенные органы выявили в прошлом году 10,1 млн единиц контрафактной продукции.

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«В 2017 году за нарушения прав интеллектуальной собственности таможенные органы России возбудили 1072 дела об административных правонарушениях. Большая часть из них (1058 дел) — за незаконное использование зарегистрированных товарных знаков. 14 дел возбуждено за нарушение авторских и смежных прав», — заявили в ФТС.

Ранее в ФТС рассказали, когда таможня станет полностью электронной.