НОВАТЭК подписал соглашение с Saudi Aramco о сотрудничестве в СПГ-проектах

НОВАТЭК и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подписали соглашение о сотрудничестве по газовым проектам и проектам в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что подписанный меморандум закрепляет договоренности сторон о развитии международного сотрудничества и осуществлении совместных инвестиций в газовой отрасли, включая поставки и развитие рынков СПГ.

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«Мы видим большие перспективы взаимовыгодного стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Наша компания обладает высококачественными запасами природного газа и уникальным опытом реализации СПГ-проектов в российском арктическом регионе. Стратегия НОВАТЭКА предусматривает наращивание объемов производства СПГ быстрыми темпами с привлечением международных партнеров, и мы приветствуем заинтересованность такой значимой в мире компании, как Saudi Aramco, в сотрудничестве на глобальных рынках газа», — сказал глава НОВАТЭКА Леонид Михельсон.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что НОВАТЭК проявил интерес к строительству регазификационного терминала в Саудовской Аравии.