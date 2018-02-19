«Ъ»: в России может резко сократиться количество аптек

Крупнейшие аптечные сети могут закрыть до половины своих аптек в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Небольшие региональные фармацевтические ритейлеры могут совсем уйти с рынка. Это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств», — сообщает издание.

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По словам гендиректора «Ригла» Александра Филиппова, сеть может закрыть почти половину своих аптек.

«Сегодня 743 объекта находятся в непосредственной близости от продуктового ритейла… Если законопроект будет утвержден, скорее всего, эти аптеки будут подлежать закрытию», — сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на лекарства на 7% в 2018 году.