Советник Трампа по нацбезопасности призвал все страны разорвать торговые отношения с КНДР

США призывают все страны отказаться от связей с КНДР и разорвать торговые отношения, заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Нужно оказать давление на режим (лидера КНДР) Ким Чен Ына всеми возможными средствами, которыми мы располагаем, чтобы обеспечить, чтобы эта жестокая диктатура не смогла бы угрожать миру самым разрушительным оружием… к примеру, ограничить торговые, военные и иные отношения, выдворить из наших стран так называемых гастарбайтеров (из КНДР)», — сказал Макмастер.

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Он отметил, что «государства, которые не предпримут эти шаги, действуют безответственно».

Ранее сообщалось, что США и Япония не видят смысла в диалоге с КНДР.