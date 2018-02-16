Департамент ЦБ оценил годовую инфляцию в России в 3% без учета влияния курса рубля

Годовая инфляция в России с очисткой от влияния курса рубля в январе оценивается в 3%. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«По нашим оценкам динамика валютного курса продолжает оказывать влияние на темпы инфляции, однако масштаб этого влияния постепенно снижается. Так инфляция, очищенная от влияния курса, оценивается на уровне около 3% г/г», — заявили в ЦБ.

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Эксперты отметили, что на динамику модифицированных показателей базовой инфляции значимое влияние оказывают временные факторы, связанные с укреплением рубля и хорошим урожаем.

Ранее сообщалось, что в ЦБ не ожидают падения уровня годовой инфляции в России ниже 2%.