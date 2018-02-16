Сторчак объяснил, почему Россия прощает долги другим странам

Замглавы Минфина Сергей Сторчак рассказал «Газете.Ru», почему Россия прощает займы других стран, а свои долги отдает с процентами.

«Это очень большая «вульгарщина» так говорить и думать. В каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться. Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика», — заявил Сторчак.

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Он подчеркнул, что кредиты, которые были предоставлены 50 лет назад, предоставлялись по политическим соображениям.

«И, скорее всего, никто никогда не рассчитывал, что они когда-то вернутся. Поэтому смешивать, вернее, сравнивать яблоки и апельсины, что делается очень часто, нерационально», — добавил Сторчак.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил списание киргизского долга на $240 млн.