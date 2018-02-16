В Минске назвали переговоры с МВФ о кредите «законсервированными»

Заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что переговоры Минска с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите «законсервированы». Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день переговоры с МВФ по программе несколько законсервированы, потому что мы с нашими коллегами не сошлись (мнениями) в скорости проведения тех реформ, которые они нам предлагали», — сказал Селиверстов.

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Он также подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается «в плавном, рабочем порядке».

Ранее сообщалось, что МВФ призвал Белоруссию провести ускоренные реформы.