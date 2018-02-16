В 2017 году Россия увеличила вложения в гособлигации США почти на 19%

Минфин США сообщил, что на конец декабря 2017 года Россия являлась держателем американских гособлигаций на сумму $102,2 млрд., увеличив вложения за год на 18,7%, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в декабре объем вложений в бумаги сократился на $3,5 млрд. По итогам 2017 года Россия занимала 15 строчку в списке крупнейших держателей гособлигаций США. На первом месте оставался Китай, вложивший в казначейские ценные бумаги $1,1849 трлн.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в госдолг США.