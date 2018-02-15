Силуанов рассказал о евробондах для возврата капиталов бизнесменов в Россию

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что новые евробонды, которые должны привлечь капиталы российских бизнесменов в страну, будут обладать рыночным статусом, передает Business.fm.

«Это будут торгуемые еврооблигации. Мы все равно, несмотря на спрос со стороны наших инвесторов, обязательно будем размещать эти облигации среди системообразующих крупных и иностранных инвесторов, с тем, чтобы статус этих облигаций был абсолютно рыночный, торгуемый. В этом заинтересованы все: и наши инвесторы, которые будут туда вкладываться, и, конечно, институциональные инвесторы, которые верят в наши инструменты и покупают их с удовольствием», — сказал Силуанов.

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Он также отметил, что специально для возможности освободиться от наказания за неуплаченные раньше налоги идет подготовка внутренней амнистии капитала. Министр подчеркнул, что считает неправильным прощение неуплаты налогов и отметил, что в рамках данной инициативы будет обозначен «налоговый период, за который все-таки налоги должны быть заплачены».

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил пакет законопроектов о налоговой амнистии капитала.