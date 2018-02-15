В Минтрансе оценили идею создания фонда на случай банкротства авиакомпаний

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что в ведомстве считают нецелесообразной идею создания фонда на случай банкротства авиакомпаний, передает РИА «Новости».

«На данном этапе мы считаем нецелесообразным, но механизм, который бы давал финансовый инструмент для решения проблем кризисных авиакомпаний, сформирован», — сказал Соколов.

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Он также отметил созданный механизм позволяет оперативно заместить расходы на содержание компаний, попавших в тяжелую ситуацию.

Ранее сообщалось, что суд начал процедуру банкротства «ВИМ-Авиа».