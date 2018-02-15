Топилин рассказал, когда будет готов проект об электронных трудовых книжках

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что законопроект о внедрении электронных трудовых книжек будет подготовлен к концу текущего года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сейчас достаточно плотно пытаемся поправить законодательство, очень аккуратно это делаем. В наших планах к концу 2018 года подготовить этот законопроект», — сказал Топилин.

Ранее сообщалось, что россияне поддержали введение электронных трудовых книжек.