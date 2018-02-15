Медведев заверил, что налоговая система до конца года меняться не будет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что налоговая система в стране не будет меняться до конца 2018 года. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Мы сказали, что до конца 2018 года мы никак не трогаем налоговую систему и мы ее не трогаем. А бизнес иногда говорит: да, вот вы налоги не трогаете, но вы неналоговые платежи меняете. Ну да, в некоторых случаях это происходит. Но все-таки, это не кардинальные изменения налоговой системы», — сказал Медведев.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время подготовит предложения об изменениях налоговой системы.