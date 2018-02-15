Медведев о возможном введении новых антироссийских санкций: пусть у них голова болит

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в случае новых антироссийских санкций Россия будет готова. Об этом сообщил телеканалу «Россия 24».

«Мы ничего не ожидаем. Если кто-то чего-то захочет, может это сделать. Понимаете, пусть у них голова болит. Мы готовы к любым решениям», — сказал Медведев.

Реклама

Он также подчеркнул, что от публикации списков ничего не изменится.

Медведев отметил, что в России следят за ситуацией, чтобы санкции не застигли ее врасплох.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что политика санкций скоро надоест тем, кто ее проводит.