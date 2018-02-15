«Газпром» намерен выпустить самурай-бонды на $1 млрд

Глава японского банка международного сотрудничества (JBIC) Тадаси Маэда заявил, что «Газпром» собирается выпустить самурай-бонды в иенах на токийском рынке примерно на $1 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газпром» сейчас планирует выпустить самурай-бонды на токийском рынке примерно на миллиард долларов, мы будет предоставлять гарантии», — сказал Маэда.

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Он пояснил, что объем пока не определен, но бумаги будут точно в иенах.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство финансов продолжает работу по подготовке эмиссии юаневых бондов.